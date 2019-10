Formula 1 – Leclerc in Giappone con Bianchi nel cuore | “questo luogo è indissolubilmente

Formula 1 - a tutto Leclerc : “all’inizio non osavo parlare - ora so ciò che voglio. Vettel? Voglio batterlo” : Il pilota della Ferrari ha parlato della sua prima stagione in Ferrari, analizzando anche alcuni momenti importanti di quest’anno Piano piano, Charles Leclerc si è fatto spazio nell’universo Ferrari, entrando in punta di piedi per ritrovarsi poi davanti a Sebastian Vettel nella classifica iridata. photo4/Lapresse Una crescita repentina, che gli ha permesso di portare a casa anche due vittorie, di cui una nel tempio della ...

Formula 1 - Montezemolo ‘avverte’ Leclerc : “se fosse venuto a lamentarsi nel mio ufficio…” : L’ex presidente della Ferrari si è soffermato sulle lamentele di Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista sulla questione Non ama parlare più di tanto della Ferrari da quando non ne è più il presidente, qualche eccezione però qua e là c’è sempre. Luca Cordero di Montezemolo non può esimersi, glielo chiede il suo passato, legato a doppio filo al mondo del Cavallino. Lapresse Intervenuto alla presentazione del libro di ...

Formula 1 - incertezza Ferrari dopo la partenza del Gp di Sochi : tutti i team radio di Leclerc e Vettel con il muretto box [VIDEO] : Il botta e risposta tra Vettel e Leclerc con il muretto box della Ferrari durante i primi giri del Gran Premio di Sochi Primi giri davvero infuocati a Sochi per la Ferrari, conseguenza della strategia definita prima del Gran Premio di Russia, secondo la quale Leclerc avrebbe dovuto dare la scia a Vettel per superare Hamilton. Lapresse Un piano riuscito alla perfezione, con il tedesco addirittura saltato in testa alla corsa, recuperando ben ...

Formula 1 - Binotto spegne la piccola polemica di Leclerc : “Vettel la scia se l’è presa - la prossima volta saremo più chiari” : Il team principal della Ferrari ha spiegato a dovere la strategia utilizzata in partenza, spegnendo la piccola polemica innescata da Leclerc Delusione e rabbia in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia, il terzo posto di Charles Leclerc non può bastare per lenire l’amarezza considerando la velocità mostrata dalle due ‘Rosse’ nel week-end di Sochi. photo4/Lapresse Uno stato d’animo palesato ai microfoni di Sky ...

Formula 1 - Leclerc stuzzica la Ferrari : “la strategia alla partenza? Voglio solo capire che cosa è successo” : Il pilota della Ferrari si prende il podio ma con un mezzo sorriso, chiedendo lumi al proprio team sulla strategia alla partenza Charles Leclerc chiude al terzo posto il Gran Premio di Russia, un podio che lascia però con l’amaro in bocca il pilota della Ferrari, che avrebbe meritato molto di più vista la velocità della sua monoposto al pari di quella di Vettel. Photo4/LaPresse Il problema avuto dal tedesco ha però spiazzato il team ...

Formula 1 - Vettel tra il problema al motore e la strategia con Leclerc : “mi sono perso qualcosa…” : Il pilota tedesco ha parlato dopo la gara in Russia, palesando la propria amarezza per il problema occorso al suo motore Una giornata da dimenticare per Sebastian Vettel in Russia, cominciata benissimo con una grande partenza ma terminata in maniera tremenda con il ritiro dovuto ad un problema al motore. Photo4/LaPresse Alquanto deluso e amareggiato il tedesco nel posta gara, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 per spiegare il guaio ...

Formula 1 – Hamilton applaude il team - Bottas sereno e Leclerc schietto : le parole dei protagonisti del Gp di Sochi : Hamilton si congratula col team, Bottas pensa a migliorarsi e Leclerc spiega il team radio dopo il sorpasso di Vettel: le parole dei piloti dopo il Gp di Russia Clamorosa doppietta Mercedes, oggi a Sochi: Lewis Hamilton ritrova il sorriso, e la vittoria, grazie ad un problema al motore che ha costretto Vettel al ritiro e ha permesso al britannico di effettuare il pit stop durante la virtual safety car. Alle spalle di Hamilton si è piazzato ...

Formula 1 – Hamilton ‘annusa’ il sesto titolo - Leclerc stacca Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes allunga sul compagno di squadra, portando a 73 punti il vantaggio sul proprio compagno: in terza posizione si porta Leclerc Lewis Hamilton si avvicina ancora di più al sesto titolo iridato della sua carriera, ottenendo l’82ª vittoria complessiva in Formula 1 nel Gran Premio di Russia, precedendo Valtteri Bottas. Una giornata fortunata per il britannico, che sfrutta il problema di Vettel e la VSC per ...

Formula 1 – Leclerc - umiltà e talento : “paragone con Schumacher? Lui è una leggenda - io non sono nessuno” : Charles Leclerc raggiante dopo la pole position di Sochi, ma al paragone con le 4° pole consecutive di Schumacher il monegasco resta umile Un gran feeling con la Ferrari, trovato l’assetto giusto e in grande fiducia dopo una serie di risultati positivi. Non poteva che essere Charles Leclerc a conquistare la pole positiona Sochi, la 4° consecutiva con la Ferrari: l’ultimo a riuscirsi con la Rossa fu Michael Schumacher, non ...

Formula 1 – Ferrari - Binotto ne è convinto : “Leclerc è una realtà - contenti di Vettel. Abbiamo messo pressione alla Mercedes” : Mattia Binotto contento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal della Ferrari si complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra Vettel (3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di ...

Formula 1 - a Sochi Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio di Russia 2019 : Ferrari in pole position con Leclerc nel Gran Premio di Russia 2019 di Formula 1. Il Gp di Domenica caratterizzato dal meteo...

Formula 1 – Leclerc felice - Hamilton battagliero - Vettel sorride a metà : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Sochi : Leclerc in pole position a Sochi davanti ad Hamilton e Vettel: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp di Russia Il momento magico di Charles Leclerc continua. Il giovane pilota Ferrari firma il miglior tempo del Gp di Russia e conquista la pole position anche sul tracciato di Sochi, la quarta consecutiva (l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher!) e la sesta dell’anno, due in più di Hamilton e Bottas! Alle ...

Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Russia di Formula 1 : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Russia di Formula 1, in programma domenica pomeriggio all’autodromo di Sochi. Nelle qualifiche di sabato Leclerc è stato il più veloce e ha ottenuto la sua

Formula 1 – Leclerc brucia tutti - Hamilton si mette in mezzo alle Ferrari : la griglia di partenza del Gp di Russia : Quarta pole consecutiva per il pilota della Ferrari, la sesta in questa stagione, ottenuta davanti a Hamilton e al compagno di squadra Vettel Charles Leclerc è senza dubbio l’uomo da battere al momento nelle qualifiche, il pilota monegasco infatti conquista la pole position anche in Russia, ottenendo così la quarta consecutiva dopo Spa, Monza e Singapore. Un filotto pazzesco per il giovane driver del Cavallino, che dimostra di averne ...