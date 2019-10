Fonte : wired

(Di martedì 8 ottobre 2019) (Photo by Aytug Can Sencar/Anadolu Agency/Getty Images)40di dollari per chiudere il contenzioso con alcune società di comunicazione che avevano comprato video pubblicitari dal colosso dei social network. Secondo quanto si legge sul New York Times, le aziende coinvolte nella vicenda avrebbero deciso di fare causa aperché gonfiava i numeri relativi al tempo delledi quei video. Proprio questi dati avevano ingolosito le aziende, che si erano lasciate convincere ad acquistare lasulla piattaforma, salvo poi rendersi conto che quelle cifre erano calcolate per eccesso, a volte anche del 900%. La piattaforma si è difesa dicendo che c’era un problema nell’algoritmo con cui si calcolavano quei dati, e ha negato che ci sia stata una diretta responsabilità da parte degli ingegneri. Già nel 2016, per altro, quando è partita la class ...

MilanoCitExpo : Facebook pagherà 40 milioni per le visualizzazioni gonfiate della pubblicità #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - GiampaoloScopa : Imposte che qualcuno pagherà. In vite innocenti. #Siria #Usa Su il manifesto ?Posted by LELE CORVI E BEPPE BEPPETTI… - SardusAutocton : RT @Sindacato_Sap: #Trieste. Fatale un difetto nelle fondine, le cui criticità come Sap, stiamo denunciando dal 21 dicembre 2018. Chi paghe… -