ANGI al via il Tavolo Tecnico sull’Innovazione

Orlando Portento sulla ex Angela Cavagna : “Sta a Teferife - ha un altro uomo - mANGIa - ingrassa - sta con il culo in ammollo e mi ha portato via tutto” : “Triccheballacche” divenne un vero e proprio tormentone, inventato e pronunciato in diretta tv a La Fattoria da Orlando Portento, ex marito di Angela Cavagna. Protagonista di uno scontro furioso con la conduttrice Barbara D’Urso, denunciava irregolarità e “le cammellate” per difendere l’infermiera sexy di Striscia la notizia che partecipava alla trasmissione come concorrente. Tredici anni dopo che fine ha ...