“Vermi e parassiti” Sequestro choc in Italia | quintali di carne e pesce marci

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una scopertaquella fatta dai carabinieri del Nas di Napoli in un negozio dell’hinterland partenopeo. Seiditotalmente invasi da larve e parassiti. Il valore della merce si aggira attorno ai trentamila euro, ed era pronta per essere venduta ad ignari acquirenti, con tutti i rischi per la salute che la presenza di parassiti e sudiciume comporta nel consumo dei prodotti stessi e nell’assunzione da parte dei consumatori.Il blitz, scrive Fanpage.it, è avvenuto durante una verifica igienico-sanitaria dell’esercizio commerciale, che si trova nella provincia di Napoli. Sei idi prodotti ittici ei posti sottodai carabinieri del Nas di Napoli, i quali hanno anche compiuto una serie di verifiche incrociate all’interno di alcuni bar durante i quali, assieme al personale del nucleo dei carabinieri dell’ispettorato del Lavoro di Napoli, hanno ...

rosyeskies : RT @francoliver2: Prima non bisognava mostrare assassini ammanettati, ora invocano le manette, liberiamo la nostra Patria da questi vermi p… - francoliver2 : Prima non bisognava mostrare assassini ammanettati, ora invocano le manette, liberiamo la nostra Patria da questi v… -