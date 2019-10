Samsung Galaxy Fold 2 e Galaxy Note 11 in un solo dispositivo? Foto brevetto

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Fan del futuro2 e pure del11 unitevi, nel vero senso della parola perché i potenziali amanti dell'uno e dell'altro device potrebbero a tutti gli effetti coincidere. I due esemplari potrebbero infatti giungere fusi in una nuova linea rivoluzionaria come la tanto già chiacchierataOne? Cerchiamo di capirlo. Non è la prima volta che sulle pagine di OM si fa riferimento alla più che probabile dipartita della serie11 e la strada intrapresa dal produttore potrebbe essere quella pure certificata nelpresente in questo articolo e condiviso dagli esperti di LetsGoDigital. In pratica siamo a cospetto di un nuovo smartphone pieghevole con il supporto del pennino e altre funzioni premium. Da quanto visibile pure nellarendering in apertura di questa notizia, il prossimo2 avrebbe una ...

