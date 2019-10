Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “È un modo di pensare un po’ primitivo ma, nel frattempo, la società si è evoluta”. “È un’uscita ampiamente infelice in un tempo ampiamente sbagliato”. Milenae Sara, rispettivamente ct e capitanaNazionale femminile di, prendono posizione sullapronunciata domenica dal direttore sportivo, Gianluca, che commentando l’episodio avvenuto nel finale di-Cagliari ha affermato: “Ilnon è un gioco da signorine. Allora andiamo a fare danza classica no? Ma questo è un gioco di maschi“. Alla vigiliasfida con la Bosnia ed Erzegovina, valida per le qualificazioni a Euro 2021, che si giocherà domani alle 17.30 a Palermo,in conferenza stampa ha spiegato qual è l’origineusata damentre protestava per la decisione dell’arbitro Massa che ha ...

SaraMeini : La risposta della Ct Milena #Bertolini al direttore sportivo della #Roma, Gianluca #Petrachi. “Un pensiero primitiv… - fattoquotidiano : Petrachi, la ct Bertolini e l’azzurra Gama contro la frase del ds della Roma: “Il calcio non è da signorine? Pensie… - Cascavel47 : Petrachi, la ct Bertolini e l’azzurra Gama contro la frase del ds della Roma: “Il calcio non è da signorine? Pensie… -