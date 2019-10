Iva,Gualtieri: "In Def sterilizzazione"

Per il 2020 il Governo prevede l'aumento del Pil reale dello 0,6%, a livello nominale dello 0,2%. E' "una stima realistica e anche prudente". Così il ministro dell'Economiaalle Commissioni economia e finanze di Camera e Senato. Iva: nel Def, prosegue, "c'è la completa".E: "Bonus 80 euro non sarà eliminato:"E'intenzione del governo avviare un ripensamento dell'Irpef con una riforma fiscale in generale". La flat tax? "Quella che c'è non si modifica" conclude.(Di lunedì 7 ottobre 2019)