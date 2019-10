Italia-Grecia | Qualificazioni Europei 2020 | programma | orari e tv Le probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Sabato 12 ottobre(ore 20.45 su Rai 1) si affronteranno per la settima giornata del Gruppo J di qualificazione aglidi calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma la Nazionale di Roberto Mancini arriva a punteggio pieno, avendo vinto le sei partite precedenti ed avendo praticamente in tasca il pass per la fase finale della rassegna continentale. Per effetto del successo in trasferta nell’ultimo incontro in Finlandia, la truppa di Mancini potrebbe festeggiare la qualificazione vincendo il match contro i greci, qualora i finlandesi venissero sconfitti in casa della Bosnia oppure se la terza in classifica, ovvero l’Armenia, non dovesse vincere contro il Liechtenstein. Al di là delle varie combinazioni, la compagine nostrana vuol dare seguito alle buone prove messe in mostra in questo percorso, centrando la settima vittoria in altrettante partite, ...

mirellaliuzzi : Oggi a Malta per il “South EU Telecoms Ministers Summit” nell’ambito del MED7 - Italia, Spagna, Francia, Malta, Cip… - TorinoFC_1906 : ??????Ci sono tre granata convocati nella #Nazionale di #Mancini per le sfide degli European Qualifiers: #Belotti,… - AmbasciataUSA : Il Segretario di Stato????@SecPompeo in Italia il 1º ottobre! Sarà a Roma e in Abruzzo, nei luoghi d‘origine dei suo… -