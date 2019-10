Indonesia | l’isola di Komodo resta aperta ai turisti ma ora si dovranno pagare 1 000

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Le autoritàne hanno cancellato i loro piani sulla chiusura deldiai, con il ministro per l’ambiente del Paese che dichiara che i draghi dinon sono minacciati dal turismo., dunque, resteràma con un prezzo di ingresso molto più alto. In precedenza, i visitatori potevano accedere alper 10 dollari, ma ora il costo salirà a 1.000 dollari per un abbonamento di un anno, tagliando fuori, di fatto, molti. Nei giorni scorsi, le autoritàne hanno annunciato la decisione che include anche limitazioni al numero di visitatori del. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla posizione del governo, che nei mesi scorsi aveva annunciato l’intenzione di chiudereaiper tutto il 2020 per impedire che interferissero con il comportamento naturale delle lucertole più grandi del mondo (vedi foto della ...

