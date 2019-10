Golf – Ryder Cup 2022 | ufficilizzate le date | si giocherà a Roma dal 30 settembre

Fonte : sportfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ufficializzate ledella sfida Europa-Usa che si disputerà al Marco Simone& Country Club nel. I lavori del percorso di gara procedono al meglio: prime 9 buche in fase di completamento, ora tocca alle altre A grandi passi verso il sogno di. Il countdown è partito, la 44esima edizione dellaCup, il terzo evento sportivo più importante al mondo dopo Olimpiadi e mondiali di calcio, andrà in scena al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio () dal 30al 2 ottobre, preceduta dai tre giorni di avvicinamento ai match (martedì 27, mercoledì 28e giovedì 29). Sarà la prima edizione in Italia dopo quelle in Inghilterra, Scozia, Spagna, Irlanda, Galles e Francia. L’ufficializzazione delledellaCupè arrivata dal board dellaCup Europe nel giorno in cui s’è aperta la ...

