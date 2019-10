Formula 1 2020 | calendario | gare e come vederla in tv

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) A cinquedalla fine del Mondiale di1 e con Lewis Hamilton grande favorito per la conquista del titolo, la FIA ha già ufficializzato ildel prossimo anno, nel quale spiccano parecchie novità. Tanto per iniziare il numero di, 22, una in più rispetto a quest'anno. Non solo, perché neldi1 entra la novità assoluta del Gran Premio del Vietnam (il circuito di Hanoi deve ancora essere omologato, ma la questione è puramente formale) e il ritorno di quello d'Olanda sul circuito di Zandvoort (anch'esso dovrà superare il test della federazione internazionale), dove non si corre un gran premio di1 dal 1985, quando a vincere per l'ultima volta fu Niki Lauda alla guida della McLaren Porche.previsto esce dalla Germania dopo il mancato accordo tra gli organizzatori e ...

