Crosetti | “Quella a San Siro è la porta di Higuain”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Mauriziosottolinea due cose non banali nel suo pezzo di commento a Inter-Juve su Repubblica. Innanzitutto gioca sulla congiunzione che tra i nomi di Dybala e Higuain, i protagonisti della serata a San. Non si può più dire Dybala o Higuain, ma da oggi Sarri ha varato il Dybala e Higuain. Il tecnico toscano infatti ha fatto giocare insieme il numero 10 e il 21 per ben 9 minuti della ripresa. Quello col 10 non doveva nemmeno giocare, invece eccolo dall’inizio e gli bastano meno di 4 minuti per segnare, strappando il velo alla partita. Quello col gol entra dopo un’ora e punta la solitadell’altra volta, ladi Higuain, quella in fondo a destra come il bagno: lì dentro, due anni fa aveva sbattuto il pallone estremo che tolse uno scudetto a Sarri, lì dentro ieri sera ha infilato il destro che a Sarri dà il primo posto bianconero, il suo primo qui. Tra i due ...

