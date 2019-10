Complicazioni durante il parto | un uomo deve scegliere chi tenere in vita tra la moglie e

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Unche in pochi minuti è diventato complicatissimo. Un, Frederick Connie, si è trovato nel doverchi salvare tra lae la figlia che stava in quel momento per nascere. L’non ci ha pensato un attimo e ha chiesto, con molto dolore, di salvare la figlia. Tutto è successo in un ospedale di Littleton in Colorado. Appena tornato da lavoro l’ha trovato lasenza conoscenza in una pozza di sangue. Ha deciso di trasportarla in ospedale dove i dottori hanno trasportato subito la donna in sala operatoria. All’improvviso il marito è stato fatto entrare in sala operatoria e ha dovutotra lae la figlia. Il marito ha scelto per Angelique, la figlia che stava per nascere. L’ha detto che: “Sapevo che mianon mi avrebbe mai perdonato se non avessi salvato la nostra piccola. Sono contento di aver preso questa ...

Efuoribuio : @giubby85 Ok la cosa delle complicazioni durante l'estrazione mi preoccupa ahahah e anche il nervo mandibolare, ho… -