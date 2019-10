Whatsapp | nuova falla nel sistema | attenti alle GIF

Benzina senza tasse domani 4 ottobre : su Facebook e Whatsapp una nuova bufala : Sta girando oggi 3 ottobre una nuova catena con cui si parla di Benzina senza tasse in vendita nella giornata di domani, presso una selezione di distributori in giro per il Paese. Secondo le informazioni che ho raccolto in questi minuti, dovrebbe trattarsi di un messaggio in circolazione su Facebook e WhatsApp, esattamente come avvenuto qualche settimana fa a proposito di una presunta campagna Adidas che ho analizzato per voi con un articolo ...

Nuova vita per la IPTV illegale : su Whatsapp la ripartenza con codici : La Guardia di Finanza pensava di aver assestato un colpo mortale al sistema di IPTV illegale ma così effettivamente non è stato. Per quanto l'operazione della scorsa settimana abbia chiuso la piattaforma relativa a decine e decine di siti pirata, già è pronta la ripartenza dell'attività fraudolenta. Tra l'altro pure attraverso canali di massa e quindi super virali. Sono bastati pochissimi giorni per far ripartire la IPTV illegale che gode di ...

Whatsapp - è arrivata una nuova funzione : ecco quale e come funziona : Whatsapp ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere per 24 ore il proprio stato di Whatsapp su Facebook Story

Whatsapp : attenti a nuova truffa in circolazione : prende soldi e dati : State attenti, su Whatsapp circola una nuova truffa che mette a rischio la vostra sicurezza ed anche i vostri soldi. prende soldi e dati