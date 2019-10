Una nuova fiamma per Brad Pitt?

Google Assistant riceve Una nuova scheda “Esplora” per scoprire tutte le azioni : La scorsa settimana Google ha riprogettato la scheda per esplorare le azioni di Google Assistant che ora è presente nel feed degli aggiornamenti sotto l'intestazione "Tieni traccia di tutto" insieme a viaggi, ordini recenti di Gmail ed elenchi azionari ed è intitolata "Altre cose che puoi fare con Google Assistant". L'articolo Google Assistant riceve una nuova scheda “Esplora” per scoprire tutte le azioni proviene da TuttoAndroid.

Android Auto 4.7 introduce Una nuova opzione per le notifiche e si prepara ad una migliore gestione delle app : Dopo averne rivoluzionato l’interfaccia di recente, Google ha rilasciato un aggiornamento ad Android Auto per rifinire l’operazione eliminando qualche bug minore ed introducendo un’impostazione ulteriore per le notifiche. Android Auto 4.7 non presenta particolari novità. L’unica modifica visibile riguarda il comportamento del sistema alla ricezione di una notifica che contiene un contenuto multimediale: come si può vedere ...

Rai : Via libera dal Mise al Piano industriale. Salini : "Oggi comincia Una nuova Rai" : Via libera da parte del Mise oggi al Piano industriale della Rai voluto dal suo amministratore delegato Fabrizio Salini. All'interno di una nota diramata dal ministero dello sviluppo economico si dice che "il Piano industriale Rai per il triennio 2019-2021 è compatibile con quanto previsto dal Contratto di servizio". "La componente del ministero dello Sviluppo economico della citata Commissione, dopo aver esaminato e valutato il Piano ...

Rai : Salini - ‘oggi comincia Una nuova era per azienda’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Oggi comincia una nuova Rai”. L’ad Rai, Fabrizio Salini commenta così il via libera del Mise al piano industriale di viale Mazzini. L'articolo Rai: Salini, ‘oggi comincia una nuova era per azienda’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Un importante vescovo della Nuova Zelanda si è dimesso per avere avuto un comportamento «inappropriato» con Una donna : Charles Drennan, importante vescovo della Nuova Zelanda, si è dimesso oggi per avere avuto un comportamento «inappropriato» con una donna. L’episodio è venuto fuori dopo che la donna coinvolta, di cui non si conosce l’identità, aveva contattato la Chiesa cattolica neozelandese,

In Apex Legends c'è Una nuova trappola mortale...Una toilette! : Da quando la Stagione 3 di Apex Legends è cominciata ad inizio settimana, i giocatori hanno esplorato in lungo ed in largo la nuova mappa Confini del Mondo e a quanto pare hanno trovato modi creativi per far fuori gli avversari.Uno tra tutti vede l'impiego di una toilette, uno spazio piccolo e chiuso che diventa una vera trappola mortale. L'utente di Reddit BeanBag1992 ha attirato altri giocatori in questi minuscoli servizi igienici e li ha ...

Nuova polemica su Fioramonti : manda il figlio a Una scuola internazionale : Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti è senza dubbio il membro del governo Conte 2 più abile ad attrarre le polemiche. Prima per la tassa sulle merendine, poi per la sua opinione sul crocifisso nelle aule scolastiche e ora per altri due motivi: perché manda il figlio a una scuola inglese e per alcuni vecchi post scritti sui social network contro politici e polizia che sono stati riportati alla luce dal Giornale.Fioramonti è ex ...

Ricerca - Cnr : “Inaugurata Una nuova stazione marina a Capo Granitola” : Inaugurata a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la nuova stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. In rappresentanza del governo regionale ha partecipato l’assessore al Territorio Toto Cordaro, che ha sottolineato “la forte sintonia che si e’ sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr ...

Benzina senza tasse domani 4 ottobre : su Facebook e WhatsApp Una nuova bufala : Sta girando oggi 3 ottobre una nuova catena con cui si parla di Benzina senza tasse in vendita nella giornata di domani, presso una selezione di distributori in giro per il Paese. Secondo le informazioni che ho raccolto in questi minuti, dovrebbe trattarsi di un messaggio in circolazione su Facebook e WhatsApp, esattamente come avvenuto qualche settimana fa a proposito di una presunta campagna Adidas che ho analizzato per voi con un articolo ...

Uomini e donne spoiler registrazione 2 ottobre : nessUna nuova tronista al posto di Sara : Il pubblico di Uomini e donne era in gran fermento in vista della registrazione del Trono Classico che si è tenuta ieri 2 ottobre. La scorsa settimana, infatti, Sara Tozzi aveva annunciato la decisione di abbandonare il trono, a causa dei sentimenti ancora presenti per il suo ex fidanzato. Ma il tanto atteso annuncio non è arrivato, deludendo i telespettatori presenti agli studi Elios di Roma. In attesa di capire se la presentazione è stata ...

Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 : Rivelata Una nuova fazione : Paradox Interactive ha dato informazioni sulla nuova fazione giocabile con cui i giocatori potranno schierarsi in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: i Newcomers. I Newcomers sono la fazione più misteriosa di Seattle – nessuno sa da che parte dell’Europa arrivino, o del perché Prince Cross gli ha improvvisamente dato accesso esclusivo al campo di caccia del distretto universitario. Questa fazione ...

Coppa America - varata a Cagliari la nuova LUna Rossa : Terza fra le barche di classe AC75 sinora “lanciate”, la Luna Rossa costruita a Nembro e vista scendere in acqua a Cagliari si mostra molto diversa da Emirates Team New Zealand e da American Magic

Demi Lovato si battezza nel fiume Giordano : Vivo Una nuova fase spirituale : È un momento di grandi cambiamenti per Demi Lovato. La cantante statunitense, uscita dal rehab nel novembre 2018 dopo il ricovero per overdose di droga, sta compiendo una vera e propria trasformazione. Maggiore consapevolezza di se stessa e del suo corpo (pubblicando sui social foto senza ritocchi e dove la cellulite è in bella mostra) e delle sue potenzialità e doti canore (firmando con il nuovo manager delle popstar, Scooter Braun). La ...

Divertitevi coi video super veloci sul vostro Samsung Galaxy S10 : arriva Una nuova funzione : arrivano in queste ore alcune informazioni che potrebbero fare la differenza per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10. Nei giorni scorsi su queste pagine mi sono già soffermato sulle future novità per gli utenti, dal punto di vista dello sviluppo software a medio termine per il top di gamma 2019, ma oggi 2 ottobre non potevo non tornare sull'argomento. Tutto ruota attorno ad una funzionalità che richiede per forza di ...