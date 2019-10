Traffico Roma del 06-10-2019 ore 15 | 30

Fonte : romadailynews

(Di domenica 6 ottobre 2019) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA: CI TROVIAMO NEL QUADRANTE NEL QUADRANTE NORD- EST DELLA CAPITALE.RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA-CAGLIARI: MODICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. IN CENTRO È IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA FINO ALLE 19:30 CIRCA. ALLA NUOVA FIERA DIULTIMA GIORNATA DELLA XXVI EDIZIONE DI “ROMICS”: LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. POTENZIATA LA LINEA FL1- FIUMICINO AEROPORTO, CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI. CHIUSA PER LAVORI LA METRO B PER L’INTERA GIORNATA, NELLA TRATTA ...

