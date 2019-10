Torino | la casa delle bambole hot chiude dopo un anno e tante polemiche | non faceva

Calciomercato – Il futuro di Higuain e Mandzukic - colpo del Verona : la Roma bussa in casa Fiorentina - osservato in Torino-Milan : Novità importanti di Calciomercato nelle ultime ore, i club si muovono con l’intenzione di mettere a segno colpi importanti nelle prossime sessioni, da gennaio a giugno si preannunciano mesi caldissimi. Le squadre di Serie A non stanno a guardare, nelle ultime ore aggiornamenti anche a sorpresa. Higuain APRE LE PORTE AL BOCA – “La Nazionale per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell’Albiceleste ho ...

Torino : bimbo musulmano rinuncia al panino da casa a scuola - ma si trova il maiale nel piatto : Il caso alla scuola elementare Manzoni, l'ira del padre: "In 25 anni che sono in Italia non mi è mai successo di mangiare maiale". L'istituto ha deciso di anticipare i tempi rispetto alla data del 31 ottobre fissata in accordo dal Comune per decidere quale canale tenere (mensa o panino da casa).Continua a leggere

Calciomercato - le ultime : Eder torna in Serie A - cessione del Torino e retroscena in casa Atalanta : Il Calciomercato continua a muoversi, le squadre sono alla ricerca di nuovi calciatori o tramite il mercato svincolati e tramite campionati ancora aperto, oppure per le prossime sessioni di mercato di gennaio o giugno. Nelle ultime ore alcune importanti novità. Torino – Il Torino ha ceduto a titolo temporaneo all’Ad Sanjoanense Futebol Sad il giovane attaccante Mouhamed Menaour Belkheir. Lo comunica il club granata in una ...

Il Torino saluta il primo posto : i granata cedono in casa al Lecce - i pugliesi conquistano i primi tre punti : Il Torino cede al Lecce: i salentini trionfano allo Stadio Olimpico-Grande 1-2 nel posticipo della terza giornata di Serie A E’ andato in scena questa sera il posticipo della terza giornata di Serie A: il Torino ha ospitato allo Stadio Olimpico-Grande il Lecce. I granata di Mazzarri sognavano di agguantare la vetta della classifica di Serie A, ma la squadra pugliese è riuscita a mettergli i bastoni tra le ruote in questo ...

Primo posto ‘ciao’ : il Torino cede in casa al Lecce - i pugliesi conquistano i primi tre punti : Il Torino cede al Lecce: i salentini trionfano allo Stadio Olimpico-Grande 1-2 nel posticipo della terza giornata di Serie A E’ andato in scena questa sera il posticipo della terza giornata di Serie A: il Torino ha ospitato allo Stadio Olimpico-Grande il Lecce. I granata di Mazzarri sognavano di agguantare la vetta della classifica di Serie A, ma la squadra pugliese è riuscita a mettergli i bastoni tra le ruote in questo ...

Torino - il blogger Simone Caminada accusato di stupro : “Mi ha portato a casa e violentata” : Il blogger brasiliano Simone Caminada è stato accusato di stupro da una ragazza che ha denunciato di essere stata violentata nell’appartamento del professore e filosofo Gianni Vattimo, di cui Caminada è assistente e stretto collaboratore. I fatti denunciati sarebbero avvenuti la sera del 30 agosto scorso a Torino, dove il 36enne di origine brasiliana vive: l’episodio è al vaglio degli inquirenti perché il racconto fatto dalla giovane ...

Scuola - a Torino la rivolta in difesa del ‘panino da casa’. Mai più toner e carta igienica dai genitori. “Le aule se le tinteggi il Miur” : E’ rivolta fiscale a Torino per i genitori del comitato “Caromensa” difensori della battaglia per il “panino da casa”. Di fronte all’indecisione di molti dirigenti scolastici che dopo la sentenza della Cassazione di quest’estate non hanno ancora deciso se dare o meno il via libera al pasto da casa anche per il prossimo anno, le famiglie alzano la testa e hanno deciso di scioperare contro gli istituti scolastici. Addio al contributo ...

Calciomercato - le ultime : sorprese in casa Torino e Genoa - scambio Samp-Spal ed innesto dell’Atalanta : Ultimi giorni di Calciomercato e trattative caldissime, le squadre si preparano a rinforzarsi dopo la prima giornata del campionato di Serie A e completare le rose. Contatto tra Sampdoria e Spal, le due società stanno lavorando ad un possbile scambio che riguarda Viviani e Sala, aggiornamenti previsti tra oggi e domani. Il Torino deve fare i conti con il caso Nkoulou ma si muove anche in entrata, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ i ...

Calciomercato - weekend di fuoco : la Fiorentina bussa in casa Liverpool - colpaccio Bologna e nome nuovo per il Torino : Il Calciomercato non si ferma nel weekend, ultime ore molto importanti con trattative che possono essere considerate a sorprese, si muovono le squadre del massimo campionato italiano. Dopo il ko contro il Napoli la Fiorentina ha intenzione di rinforzare ancora la rosa dopo il colpo Ribery, i viola sono entrati in corsa per Bobby Duncan, attaccante classe 2001 delle giovanili del Liverpool, a riportare la notizia è Sky Sports UK, la ...

Torino : fugge dal cancello di casa e viene investito da un’auto. Grave bimbo di 5 anni : Sono ore di apprensione a Vestigné, in provincia di Torino, dove un bimbo di cinque anni è stato trasportato in condizioni gravi in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto 2019, dopo essere stato investito da un'auto lungo una strada.

Calciomercato - colpo di scena in casa Torino : sorprese per Samp e Atalanta - innesto Spal : Il weekend di Calciomercato regala comunque emozioni, sono diverse le trattative delle ultime ore. La Sampdoria ha ceduto all’Hellas Verona il centrocampista Valerio Verre, il comunicato è arrivato direttamente dal club blucerchiato, il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione. Operazione in uscita per la Fiorentina. Il club viola comunica in una nota di aver ceduto, a titolo temporaneo, il difensore ...