MotoGP | GP Thailandia 2019 | Jorge Lorenzo | che senso ha? Umiliazioni in serie per un

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Se gli ultimi appuntamenti erano risultati simili ad una vera e propria Via Crucis, oggi il Gran Premio didiè andato addirittura oltre per. Il maiorchino, ormai, sta vivendo un calvario sportivo che non sembra avere fine. Nella gara di Buriram, infatti, il numero 99 ha concluso in 18esima posizione con un ritardo abissale: 54.726 secondi. Già di per sè un gap che non ha spiegazioni, che diventa ancor più incredibile se si pensa che il campione del mondo 2015 ha incassato 10 secondi da Tito Rabat, e 14 da Miguel Oliveira. La carriera dello spagnolo sembra essersi infilata in una buca senza fondo. Dopo gli anni di sofferenza vissuti in Ducati, con diverse cadute rovinose che hanno condizionato il suo finale di 2018, lo sbarco in Honda era condito di tante speranze. Tutte naufragate in un battito di ciglia.non ha mai capito come guidare ...

SkySportMotoGP : ?? #MARQUEZ È CAMPIONE DEL MONDO ? ?? Ma che duello con #Quartararo I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? Ospite d'eccezione nel box #Ducati prima del #ThaiGP #SkyMotori #SkyThai #MotoGP #F1 #Formula1 #GiroMatto - SkySportMotoGP : ?? 8° titolo in carriera per Marquez ?? ?? Che show in pista e a fine gara ? ?? @MotoGP ? -