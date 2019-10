Le notizie del giorno ore 13 | 30

Ultime notizie Roma del 06-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio femminicidio La scorsa notte a Cologno al Serio un uomo di 47 anni italiano ucciso la moglie moldava di 36 L’indirizzo è venuto fuori dalla casa della sorella di lei e torno alle 4 la moglie porta subito dopo accoltellata il marito in fuga dai ricercato dai carabinieri per chiesa Deve evitare nuovi kolonialisme lo ha detto papà ...

Ultime notizie Roma del 06-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Man ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio e accusato di omicidio plurimo di tentato omicidio Alessandro gusto Stefano era l’uomo che ha ucciso due agenti della questura di Trieste Merano una risposta gli inquirenti della madre ha raccontato che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le puntine degli agenti sindacato staffa cosa c’erano problemi il ...

Ultime notizie Roma del 06-10-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buona domenica dalla redazione Francesco Vitale in studio e accusato di omicidio plurimo di tentato omicidio Alessandro Augusto Stefano era l’uomo che ha ucciso due agenti della questura di Trieste Merano non risponde agli inquirenti mentre la madre ha raccontato la sera prima a sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti sindacato staffa cosa c’erano problemi il dipartimento di pubblica ...

notizie del giorno – Il brutto infortunio di Lloris - Conte infiamma Inter-Juve - rissa tra genitori in tribuna : brutto infortunio A Lloris – Continua il momento no del Tottenham. Durante la partita di Premier contro il Brighton, persa 3-0 dagli Spurs, da registrare l’infortunio subito dal portiere Hugo Lloris al terzo minuto del primo tempo, in occasione del gol dei padroni di casa. L’estremo difensore francese ha cercato di bloccare in due tempi un cross dalla sinistra, ma indietreggiando è caduto dentro la porta poggiando male il gomito ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : TRIESTE: MATTARELLA "AFFETTO E RICONOSCENZA AI SERVITORI DELLO STATO", CONVALIDATO IL FERMO DI MERAN La madre del giovane dominicano accusato: chiedo perdono per lui. Il prefetto Dispenza all'Agi: sciacallo chi specula sull'inesperienza degli agenti. Per le vittime cerimonia in serata al famedio in Questura. IL PAPA IN CONCISTORO, LA CHIESA HA 13 NUOVI CARDINALI Si amplia la rappresentanza dei popoli nel collegio cardinalizio. Due i religiosi ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione ha appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio non ha risposto agli inquirenti Alejandro Augusto Stefano l’uomo che ha ucciso due agenti ieri a Trieste sua madre ha dato che il figlio la sera prima sentiva delle voci Intanto sono state sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAF accusa c’erano problemi il dipartimento di pubblica sicurezza il 2 ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : IL PAPA IN CONCISTORO, LA CHIESA HA 13 NUOVI CARDINALI Si amplia la rappresentanza dei popoli nel collegio cardinalizio. Due i religiosi italiani, Matteo Zuppi ed Eugenio Dal Corso. Nell'omelia il Pontefice traccia il profilo dei pastori della Chiesa: leali e capaci di avere compassione, e condanna l'indifferenza. PUTIN IRONIZZA SU GRETA "ADOLESCENTE POCO INFORMATA" Lei gli risponde cambiando il suo profilo Twitter e descrivendosi, per qualche ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Alessandro Augusto Stefano era nel uomo che ha ucciso due agenti a Trieste mi si è avvalso della facoltà di non rispondere la madre racconta che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAP accusa c’erano problemi il ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sul sul aggressione di ieri a Trieste è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Leandro Augusto Stefano era nell’uomo è uscito due agenti si è avvalso della facoltà di non rispondere la madre racconta che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAP accusa ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Leandro Augusto Stefano l’uomo che ha ucciso due agenti a Trieste melanzana avvalso della facoltà di non rispondere la madre racconta che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAP accusa c’erano problemi il dipartimento di ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : SPARATORIA ALLA QUESTURA DI TRIESTE: MATTARELLA "AFFETTO E RICONOSCENZA AI SERVITORI DELLO STATO" Lutto cittadino, bandiere a mezz'asta dopo l'omicidio dei due agenti. Il capo dello Stato ricorda il sacrificio dei due poliziotti. Operato a una mano l'altro poliziotto ferito, è in buone condizioni. Si indaga sulle fondine delle pistole, sequestrate insieme a tutte le armi. La madre del giovane dominicano accusato: chiedo perdono per ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione informazione Gabriella Luigi in studio è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Alessandro Augusto Stefano era nel uomo di 29 anni che ieri ha ucciso due agenti di polizia nella questura di Merano che ha problemi psichici si è avvalso della facoltà di non rispondere agli inquirenti i quali ritengono che sussista il pericolo di fuga e di reiterazione di reato e per questo mi ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati dalla redazione da Francesco Vitale in studio giorno di lutto cittadino a Trieste dopo che venerdì due poliziotti sono stati uccisi in questura da un uomo che ha aperto il fuoco i palazzi delle istituzioni saranno listati a lutto Il ventinovenne Augusto Stefano Milano si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio plurimo e tentato omicidio la madre dell’uomo distratta Mi dispiace ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio lutto cittadino a Trieste una agenti uccisi l’omicida non risponde ai giudici i palazzi delle istituzioni sono listati a lutto in serata prevista una chiacchierata a partire dalle 19 ritira vertice con il Ministro dell’Interno lamorgese capo della polizia Gabrielli perfetto Valenti il sindaco il Presidente della Regione il procuratore ...