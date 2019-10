Kievgate | c’è un secondo informatore pronto a testimoniare | “Ha dati di prima mano” sulla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) È ufficiale: c’è unriguardo alle accuse a carico di Donald Trump per la sua richiesta all’Ucraina di avviare indagini nei confronti della famiglia di Joe Biden. Accuse che hanno portato all’apertura di una procedura di impeachment nei confronti del presidente americano. Ad annunciarlo è stato il legale di questa seconda talpa, l’avvocato Mark Zaid, in un’intervista alla Abc che verrà trasmessa nella giornata di domenica. Anche in questo caso, come in quello del primo whistleblower che diede l’avvio allo scandalo, si tratta di un funzionario dell’intelligence. L’esistenza di una seconda gola profonda era stata anticipata già venerdì dal New York Times che, come dichiarato anche da Zaid alla Abc, aveva scritto che il funzionario in questione èe a offrire informazioni di ...

