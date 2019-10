Bologna-Lazio 2-2 | Correa sbaglia il rigore ma quanti cartellini!

Fonte : romadailynews

(Di domenica 6 ottobre 2019)2-2,il(ma) – Scena che bisognerebbe poter ammirare in tutte le partite, non solo in, con il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic, accolto dagli applausi di entrambe le tifoserie e andato a ringraziare anche il folto gruppo dei tifosi laziali, a cui è legato dalla sua militanza biancazzurra. È il, che festeggia i centodieci anni del club, a dar inizio alle danze attaccando con Palacio e Svanberg senza impensierire Strakosha. Larisponde senza esito con Immobile, Milinkovic Savic,e Luis Alberto, con il supporto estemporaneo di Acerbi. Primo giallo al 20’, la vittima di Orsato e Luiz Felipe. E gol per ilun minuto dopo. Lo ha segnato Krejci su assist di Orsolini. Laormai è abituata a incassare un gol per prima, forse per avere la soddisfazione di replicare subito dopo, come ...

