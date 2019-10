A.Saudita: sì a donne da sole in hotel

Nuove aperture al turismo in Arabia: coppie straniere non sposate d'ora in poi potranno prenotare stanze d'albergo, e anche le-saudite comprese-potranno restare danegli.Le misure rientrano nella riforma del sistema dei visti con cui Riad per la prima volta consente ai cittadini di 49 Paesi di chiedere un permesso d'ingresso per turismo,e non solo per partecipare a pellegrinaggi alla Mecca o per viaggi d'affari come era finora. Niente più obbligo dell'abaya (abito nero lungo) per le turiste straniere.(Di domenica 6 ottobre 2019)