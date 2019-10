Se Giampaolo venisse esonerato batterebbe il record di Tabarez e Terim

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2019) Sefossein tempi breviunnel Milan. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico rossonero farebbe peggio solo di due predecessori, entrambi stranieri,, uruguagio, resistette 11 giornate, per poi cadere sulla sconfitta di Piacenza, il 1 dicembre 1996. In rossonero contò 4 vittorie, 4 sconfitte e 3 pareggi. Andò peggio al turco Fatih, costretto ad arrendersi il 4 novembre 2001 dopo solo 9 giornate. Riuscì anche a vincere nel derby di andata 4-2 ma non bastò. Collezionò 4 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi. Entrambi furono licenziati da Berlusconi. L'articolo SeildiilNapolista.

