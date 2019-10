Oroscopo 6 ottobre | discussioni sul lavoro per i nati dei Pesci

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Si chiude la prima settimana del mese di2019. Arrivano le previsioni e l'del 62019, giornata che vedràsotto il segno zodiacale della Vergine vivere maggiori successi in amore. Per i Gemelli nuove opportunità nel. Nel dettaglio le previsioni e l'dei segni con amore,e salute assoluti protagonisti di questa giornata. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore giornata particolare, c'è da rivedere un accordo sentimentale. La Luna è ancora dissonante. Nelè accaduto di tutto e siete sempre un po' agitati per alcune cose che non vanno come vorreste. Toro: per i sentimenti è domenica che può portare disagio. C'è qualcosa che non va, forse manca il tempo per incontrarsi. Nel, se avete un'attività o lavorate come dipendenti potreste essere portati ad accantonare un progetto....

