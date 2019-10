Milan ritrova la vittoria e batte in rimonta il Genoa

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ilrisorge al Ferrarisndo unche dopo aver dominato il primo tempo, vantaggio con Schone (complice un errore del portiere rossonero Reina), si butta via nella ripresa quando Hernandez e Kessie' salvano la panchina di Giampaolo. In pieno recupero lo stesso Schone si fa poi parare un rigore da Reina. Giampaolo sorprende con Bonaventura titolare ma perde nel riscaldamento Donnarumma per problemi fisici. Andreazzoli conferma invece il 3-5-2 base con Pajac al posto di Barreca infortunato.che parte con l'aggressivita' giusta per una squadra che deve riscattarsi e al settimo Lerager impegna Reina bravo a salvare in due tempi. Ma al 9' Andreazzoli perde il suo capitano Criscito per un problema muscolare dentro Biraschi. Ilmantiene il possesso del gioco ma punge poco, ilfatica ma si rende pericoloso su punzione a meta' prima frazione ma la conclusione di ...

