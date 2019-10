Martina Nasoni | è caos con Daniele | “Relazione malata” | Erica e Gennaro coinvolti

Grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : "Mi sono rotto di tutto - basta con gli insulti" : "Mi ha scritto un messaggio stanotte in direct e devo ancora aprirlo", ha dichiarato in una storia Instagram l'ex gieffino Daniele Dal Moro. Sembra quindi definitiva e irreversibile la rottura tra lui e Martina Nasoni, conosciuta proprio nella casa del reality il Grande Fratello. "Se non me ne impor

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : è scattato di nuovo l’amore? : Martina Nasoni cerca Daniele Dal Moro: il nuovo riavvicinamento Martina Nasoni in queste ore avrebbe tentato un nuovo riavvicinamento con Daniele Dal Moro. I due ex gieffini hanno ammesso di recente di essere stati insieme nelle settimane successive al Grande Fratello ma di essersi divisi poi per tutta l’estate. A settembre ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra i due che si sarebbe consumato in breve tempo. Ad oggi, Martina Nasoni e ...

Daniele Dal Moro insulta Gaetano Arena. C’entra Martina Nasoni : Gaetano Arena difende Martina Nasoni: la reazione shock di Daniele Dal Moro Daniele Dal Moro ha spiazzato i suoi followers, pubblicando alcune conversazioni tra lui e Martina Nasoni. Il modello ha lanciato un ironico sondaggio sul suo profilo social, mettendo tra le opzioni quella di sposare la musa di Irama, ma lei non l’ha presa bene e sbottato con lui in privato, inconsapevole che Daniele avrebbe poi pubblicato il tutto. Gaetano Arena ...

Scontro su IG tra Martina Nasoni e Daniele - lei : 'Sei veramente pessimo' : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tornati al centro del gossip per una nuova lite. Questa volta la vincitrice del Grande Fratello ha dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia sul web nei confronti del veronese. Tutto è iniziato per un sondaggio pubblicato da Daniele su Instagram. Il giovane ha chiesto ai suoi follower da quale parte stessero, dopo lo Scontro tra Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Nel caso di vittoria della ...

Martina Nasoni fa una rivelazione su Daniele Dal Moro : “Ho paura” : Grande Fratello: Martina Nasoni svela un retroscena su Daniele Dal Moro Martina Nasoni, tra le pagine del settimanale Tv Mia, è tornata a parlare del suo rapporto, decisamente complicato, con Daniele Dal Moro. La vincitrice della sedicesima edizione del GF di Barbara d’Urso ha ammesso che per un periodo lei e il bel modello sono stati insieme, anche se durante i mesi estivi si sono allontanati per poi ritrovarsi di recente. I due, al ...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni - duro litigio nella notte per Erica : 'Con me ha finito' : Non c'è pace tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, entrambi protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Una love story che va avanti tra numerosissimi alti e bassi e di cui ieri sera c'è stato un nuovo capitolo che ha fatto molto discutere. Nel dettaglio, infatti, Daniele ha lanciato sul suo profilo Instagram un sondaggio che tirava in ballo Erica Piamonte e la reazione di Martina non si è fatta attendere. La vincitrice dell'ultima ...

Martina Nasoni/ "Io e Daniele Dal Moro ci vogliamo bene ma..." - Pomeriggio 5 - : Martina Nasoni a Pomeriggio 5 per parlare di Daniele Dal Moro. "Ci vogliamo bene ma...", cosa c'è tra la vincitrice del Grande Fratello e il modello?

Daniele Dal Moro è di nuovo single? Martina Nasoni fa chiarezza : Grande Fratello: Martina Nasoni fa chiarezza sul rapporto con Daniele Dal Moro Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono tornati insieme? E’ questa la domanda che i tantissimi fan del Grande Fratello di Barbara d’Urso continuano a farsi, visto che la coppia non è mai stata molto chiara sul legame che li unisce. Nelle scorse ore, però, la vincitrice del reality, durante una sfilata di moda condotta da Ambra Lombardo, ha fatto ...

Ex GF - Martina Nasoni fa chiarezza sul rapporto con Daniele : 'Ci vogliamo bene' : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono finiti di nuovo al centro del gossip. In queste ore i fan dei due giovani si sono incuriositi per un'affermazione ambigua, rilasciata dalla vincitrice del Grande Fratello 16. Martina e Daniele si sono conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia. Sebbene la ragazza umbra abbia mostrato fin da subito un interesse verso il veronese, Dal Moro è sembrato più titubante. Una volta terminato il ...

“Situazione complicata”. Martina Nasoni - l’ex gieffina senza filtri. E i fan tremano : Forse la loro storia sta subendo un nuovo standby. Ieri, infatti, Martina Nasoni ha partecipato ad un evento di moda dove c’erano altri ragazzi che hanno partecipato con lei all’ultima edizione del Grande Fratello. A presentare la sfilata c’era Ambra Lombardo, che ultimamente è finita al centro del gossip per la sua storia con Kikò Nalli. Durante la serata, la presentatrice ha fatto una breve intervista a Martina e le ha chiesto proprio di ...

Martina Nasoni e Daniele stanno insieme? Parla lei : “È complicato” : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro stanno insieme? Lei chiarisce tutto Martina Nasoni e Daniele Dal Moro formano una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo Grande Fratello. I due infatti si sono conosciuti nella Casa di Cinecittà ma la loro storia non ha mai preso il volo del tutto. Il pubblico ha subito notato che tra […] L'articolo Martina Nasoni e Daniele stanno insieme? Parla lei: “È complicato” proviene da Gossip ...

Daniele Dal Moro ripensa a Martina Nasoni? “Mi sono pentito” : Grande Fratello: Daniele Dal Moro ci riprova con Martina Nasoni? Daniele Dal Moro nelle scorse ore ha scelto di soddisfare le curiosità dei fan, rispondendo ad alcune delle loro domande su Instagram. Alcuni dei suoi fedeli sostenitori hanno chiesto all’ex concorrente del Grande Fratello se ci fosse qualcosa di cui si fosse pentito di recente nella sua vita e, ovviamente, il web non poteva non leggere nelle sue parole un riferimento a ...

Martina Nasoni : come procede con Daniele Dal Moro e cosa pensa del GF : Martina Nasoni: la confessione inaspettata su Daniele Dal Moro Martina Nasoni continua ad essere attivissima su Instagram, diventato ormai un mezzo per sfogarsi e lasciarsi andare a confidenze. Proprio sul noto social la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha risposto alle domande dei suoi followers e in particolare a una su Daniele Dal Moro. Nelle scorse settimane la coppia del GF 16 aveva parlato in “codice” ...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni pace fatta : i due insieme all'Arena di Verona : E' tornato il sereno tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. La testimonianza è arrivata dai due diretti interessati, attraverso il loro profilo Instagram. Il rapporto tra la ragazza dal 'cuore di latta' e l'imprenditore veronese se si dovesse descrivere con una metafora, si può definire di amore e odio. Fin dall'inizio la Nasoni ha mostrato un forte interesse verso Daniele, anche quando quest'ultimo sembrava non ricambiare sempre. Questa volta ...