Il tocco leggero di Save Me dei Lacuna Coil nell’attesa di Black Anima audio | testo e

(Di sabato 5 ottobre 2019) Dopo Layers Of Time e Reckless,Me deiè la terza anticipazione dell'albumatteso per l'11 ottobre. Troviamo un branoe orecchiabile, con la batteria spinta su un 4/4 quasi pop e la voce di Cristina Scabbia come vera protagonista, dal momento che Andrea Ferro resta in un ruolo più marginale, presente soltanto per abbellimenti e voci fuori campo. Questo singolo, come la band spiega a Billboard, il disco si sposta su atmosfere più leggere e lontane dal resto della musica contenuta in: Ci piace esplorare le differenti sfumature della musica. Non siamo la tipica band metal per la quale tutto deve suonare allo stesso modo. Non ci spaventa provare cose diverse. Il, racconta Cristina Scabbia, è un grido silenzioso, una richiesta di aiuto di chi non ha voce o di chi ha paura di parlare dei propri ...

