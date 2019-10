Dylan & Cash | quel triennio vissuto al ritmo delle session

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 5 ottobre 2019) Antonio Lodetti Fra il 1967 e il '69 il periodo country di Bob fu scandito dalle collaborazioni con Johnny. Un cofanetto con inediti Antonio Lodetti Le infinite Bootleg Series di Bobcontinuano a regalare sorprese ed emozioni. È in uscita il volume 15 della serie, dal titolo Travelin Thru - 1967-1969 che raccoglie il periodo country die le sues insieme al grande Johnny. Il 1967 segnò una notevole svolta nella carriera del cantautore. Veniva da capolavori come Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde On Blonde. In mezzo (nel 1966), l'incidente motociclistico che lo mise fuorigioco per molto tempo. Quando tornò aveva cambiato anche orizzonti musicali... Blonde On Blonde era nato con l'aiuto di una folk band e ora, per il nuovo disco, optò per un trio e chiamò solo Charlie McCoy al basso e Kenny Buttrey alla batteria per registrare John Wesley ...

