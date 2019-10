Corsair RM850 - recensione

Fonte : eurogamer

(Di sabato 5 ottobre 2019) Chi assembla computer non si stancherà mai di dirlo: inutile spendere migliaia di euro per una configurazione super prestante se poi le si fornisce corrente attraverso un alimentatore scadente, rischiando di mandare tutto letteralmente in fumo. Perché sottolineare questo aspetto? Perché la serie di alimentatoriRM è nota per la qualità costruttiva e oggi siamo qui a recensirvi il modello.Partiamo col dire che 850 watt sono più che sufficienti per la stragrande maggioranza delle configurazioni, anche se si ha in mente una configurazione multi GPU o se si vuole aumentare clock e voltaggio dei propri componenti.Ma quali sono le caratteristiche che rendono l'un buon prodotto? Innanzitutto l'affidabilità dei componenti. Pur montando dei condensatori Chinese Elite (di qualità inferiore rispetto a quelli Japanese Nichicon e Chemi Cons), sulla carta la durata media ...