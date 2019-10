Clima | Bellanova | “Superare il negazionismo esistente in ricerca”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Per rilanciare e valorizzare l’agricoltura dobbiamo trovare degli alleati: il piu’ grande alleato e’ la straordinaria sensibilita’ sui cambiamentitici. Bisogna superare ilche esiste nella ricerca e altrove”. Cosi’ la ministra per le Politiche agricole, Teresa, parlando a un gruppo di imprenditori e rappresentanti del mondo agricolo e della pesca a Terrasini (Palermo). L'articolo: “Superare ilin ricerca” Meteo Web.

