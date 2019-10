Bologna-Lazio | Simone Inzaghi | “Bisogna trovare continuità Mihajlovic è un amico

Probabili formazioni Bologna-Lazio : recupera Correa - qualche cambio per i felsinei : Probabili formazioni Bologna-Lazio – Si gioca alle ore 15 di domenica Bologna-Lazio, partita valevole per la settima giornata di Serie A. I biancocelesti ripartono dal campionato dopo la vittoria in rimonta sul Rennes in Europa League. La squadra di Inzaghi punta a confermarsi dopo i tre punti conquistati contro il Genoa. Il Bologna è in flessione dopo l’ottimo inizio di stagione. Torna Danilo, ci sarà qualche cambio. Simone ...

Bologna - De Leo e Tanjga : “Lazio molto forte - ma puntiamo al massimo. L’assenza di Soriano peserà” : “Abbiamo sempre come obiettivo di ottenere il massimo. Nel corso della settimana c’è stata molta voglia di rivalsa, dobbiamo mantenere una nostra linea equilibrata e razionale”. Così Emilio De Leo, tattico di Sinisa Mihajlovic, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Lazio. “A Udine non abbiamo giocato bene, motivo per cui abbiamo anche tolto il giorno libero questa settimana per lavorare con maggiore ...

Biglietti Bologna-Lazio - come acquistare i tickets per la settima giornata di Serie A al Dall’Ara : Archiviata una settimana molto intensa caratterizzata dal turno infrasettimanale, la Serie A 2019-2020 si appresta ad affrontare la settima giornata del girone d’andata, l’ultima prima della pausa dedicata alle Nazionali. Una delle sfide più interessanti del programma, Bologna-Lazio, è prevista per domenica 6 ottobre alle ore 15.00 sul terreno di gioco dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I padroni di casa emiliani hanno ...

Vincono Roma - Lazio e Udinese - Genoa e Bologna ko : Vittoria per Roma, Lazio e Udinese contro Lecce, Genoa e Bologna nelle gare delle 15 della 6a giornata di serie A. Dopo il ko casalingo con Atalanta

Risultati Serie A – Roma e Lazio si rialzano contro Lecce e Genoa - successo vitale dell’Udinese sul Bologna : I biancocelesti calano il poker contro il Genoa riscattando il ko con l’Inter, successo striminzito invece per Roma e Udinese con Lecce e Bologna Emozioni e tanti gol nel pomeriggio domenicale di Serie A, che certifica la rinascita di Roma e Lazio dopo le sconfitte subite nel turno infrasettimanale contro Atalanta e Inter. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi I biancocelesti stendono senza pietà il Genoa all’Olimpico, rifilando quattro ...

Serie A calcio - risultati e classifica di oggi (15 settembre) : Lazio fermata dalla SPAL - vince l’Atalanta. Fuochi d’artificio tra Brescia e Bologna : Domenica densa di partite nella terza giornata della Serie A di calcio 2019/2020, dove un’Atalanta già in formato Champions è riuscita ad avere la meglio sul Genoa, un maniera rocambolesca, passando in vantaggio grazie ad un rigore di Luis Muriel, e facendosi pareggiare nel recupero da Mimmo Criscito, anche lui dal dischetto. Solamente nel quinto minuto dopo il novantesimo la rete decisiva di Duvan Zapata. Sfida incredibile invece tra ...

Serie A : Lazio ko - Bologna che rimonta : 17.03 Lazio avanti con Immobile, poi sorpasso Spal con Petagna e Kurtic al 92'. Tris Cagliari a Parma, clamorosa rimonta del Bologna in casa Brescia: da 3-1 a 3-4. FIORENTINA-JUVENTUS (sabato) 0-0 NAPOLI-SAMPDORIA (sabato) 2-0 INTER-UDINESE (sabato) 1-0 GENOA-ATALANTA 1-2 BRESCIA-Bologna 3-4 PARMA-CAGLIARI 1-3 SPAL-Lazio 2-1 ROMA-SASSUOLO ore 18 ...

Bologna - la rivelazione dell’assistente di Mihajlovic : “Sinisa ha mandato un sms ai giocatori - vi dico cosa ha scritto” : L’allenatore serbo non potrà seguire la squadra a Brescia oggi, dunque ha mandato un messaggio ad ogni suo giocatore Seguirà la partita di oggi da un monitor collegato direttamente con lo stadio Rigamonti, rimanendo al telefono per 90 minuti con i propri assistenti per dare le giuste indicazioni ai propri giocatori. Massimo Paolone/LaPresse Sinisa Mihajlovic non potrà assistere a Brescia-Bologna dalla panchina, per questo motivo ha ...

Calciomercato - le notizie di oggi : i nomi per Bologna - Lazio e Sampdoria - idea Juventus - retroscena Neymar : I nomi PER Bologna, Lazio E Sampdoria – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. Il Bologna potrebbe annunciare in serata l’accordo con il Flamengo per il centrocampista della nazionale colombiana Gustavo Leonardo Cuéllar. Il mediano arriverebbe per una cifra di 10 milioni. Resta in attesa Nicolas Dominguez del Velez. I felsinei hanno respinto gli assalti del Fenerbahce per Santander, che dovrebbe rimanere. ...