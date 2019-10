Amici | Bisciglia si inginocchia davanti alla De Filippi per farsi perdonare

Amici Celebrities - Terza Puntata : Filippo Bisciglia Chiede Scusa a Maria De Filippi! : Amici Celebrities , Terza Puntata : un appuntamento ricco di colpi di scena. I telespettatori assistono alla richiesta di scuse di Bisciglia ma anche ad una modifica importante del regolamento. Ecco cosa succede… Amici Celebrities ha appassionato il pubblico e non è stato affatto deludente neanche dal punto di vista dei litigi. Infatti Filippo Bisciglia ha anche attaccato Maria De Filippi nel corso dell’ultima Puntata , sostenendo che ...

Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities : le scuse a Maria De Filippi : Amici Celebrities 5 ottobre: Filippo Bisciglia chiede scusa a Maria De Filippi Piccolo inconveniente per Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities durante la seconda puntata. Il conduttore di Temptation Island è stato bacchettato da Maria De Filippi che, pur confermando di volergli bene, ha mandato in onda una serie di clip che hanno mostrato il suo carattere fumantino. Visibilmente seccata, poi, la conduttrice lo ha rimproverato, dicendo che si è ...

Ulisse batte Amici Celebrities : Angela vince con Da Vinci. E nel talent liti incrociate : De Filippi attacca Bisciglia e Platinette asfalta Bastianich : Se da una parte Amici Celebrities preme l’acceleratore sulle polemiche per movimentare il format, dall’altra Ulisse celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci con super ospiti Roberto Benigni, Giorgia e Gigi Proietti. E alla fine, la scelta dello “speciale” di Alberto Angela premia. La trasmissione di Rai 1 chiude a mezzanotte circa, crescendo negli ascolti con 3.614.000 e il 20% di share. Il talent di Maria De ...

