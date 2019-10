“Uomini di me***” Paura per Lorella Boccia | prima minacciata con un coltello | poi le

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Brutta disavventura pere il marito Niccolò Presta. I due infatti, secondo il racconto della meravigliosa ballerina, sarebbero stati minacciati con une derubati. A svelarlo, in uno sfogo pubblicato su Instagram, è stata l’ex allieva della scuola di ‘Amici’. Secondo quanto raccontato, lei e suo marito (figlio del manager Lucio Presta, ndr), sarebbero stati aggrediti. Laha spiegato che per un momento aveva pensato di non rendere pubblico l’accaduto. Tuttavia, dato che gli uomini che hanno aggredito lei e suo marito Niccolò Presta li avevano riconosciuti, ha deciso di indirizzare loro un messaggio sui social.La ventottenne ha urlato tutta la sua rabbia: “Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta ‘vaffan**”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un, vigliacchi. Ci ...

bossebasta : RT @MarcoReNer_azz: @maumou72 @bossebasta @AdolfoCrotti Anche gli uomini...me lo fareiiii???? - MarcoReNer_azz : @maumou72 @bossebasta @AdolfoCrotti Anche gli uomini...me lo fareiiii???? - DryIce23 : “Gli uomini subiscono discriminazioni solo da altri uomini” Me le sogno io quelle sgallettate che se un uomo non r… -