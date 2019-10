Trieste | sparatoria davanti alla questura | morti due poliziotti Fermati il killer e il

Sparatoria in questura a Trieste - morti due agenti : Articolo aggiornato alle 19.02 Sparatoria davanti alla questura di Trieste , alcuni agenti di Polizia sono rimasti feriti gravemente. Due dei tre agenti feriti sono morti . I due erano stati colpiti a bruciapelo e le loro condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportati in ospedale, sono morti poco dopo. A sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe poi esploso dei colpi ...

Sparatoria nella Questura di Trieste : uccisi due poliziotti - un terzo gravemente ferito : Questo pomeriggio, in una Sparatoria avvenuta all’ingresso della Questura di Trieste , due agenti sono stati uccisi ed uno è stato ferito e versa in gravissimi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni un uomo, condotto insieme al fratello in Questura questo pomeriggio per aver rapinato uno scooter, sarebbe il protagonista dell’episodio. A quanto si apprende, avrebbe aggredito alle spalle un agente strappandogli la pistola ...

Trieste - sparatoria in Questura : morti due poliziotti - chi sono gli assassini : Due poliziotti sono morti in una sparatoria dentro la Questura di Trieste, uno ferito è in ospedale. A uccidere gli agenti sarebbe stato un rapinatore di origine est-europea, andato in Questura accompagnato dal fratello per accertamenti. ASCOLTA L'AUDIO - "Li hanno uccisi tutti e due due". La comuni