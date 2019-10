Trieste | l' assassino dei poliziotti ha problemi psichici Salvini | Niente attenuanti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Meran, il killer dominicano che ha ucciso duein questura a, avrebbe dei "". Il leader della Lega: "sconti". La sparatoria difa discutere la politica. I due dominicani fermati per l'omicidio di due agenti di polizia e per il ferimento di un altro poliziotto sono Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni e Carlysle Stephan Meran, di 32. A sparare ai dueè stato Alejandro Augusto Stephan Meran. In mattinata avevano rubato un scooter e nel pomeriggio erano stati portati in questura per accertamenti. Poi la richiesta di Meran di andare al bagno.Lì avrebbe sorpreso un poliziotto con una mossa improvvisa disarmandolo dopo un corpo a corpo. Subito i primi colpi a bruciapelo che hanno ucciso in pochi istanti due agenti. Meran si è dato alla fuga negli scantinati della questura. Poi dopo una breve fuga in strada è stato ...

