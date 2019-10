Tennis | WTA Pechino 2019 | Osaka chiude la striscia vincente di Andreescu In semifinale

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Dopo una lunga giornata, anche il WTA Premier Mandatory diè giunto alla conclusione dei quarti di finale, e con risultati che per certi versi risultano sorprendenti non per il ranking, ma per un certo tipo di vissuto recente del circuito femminile. La notizia del giorno è anche l’ultima ad arrivare: Naomipone fine all’infinito momento d’oro di Bianca. La giapponese supera la canadese per 5-7 6-3 6-4 dopo una battaglia di oltre due ore, in cui quest’ultima è passata subito in vantaggio per 5-1. Le chiavi del match, però, risultano essere due: la rimonta difino al 5-5 nel primo set, pur perso, e i cinque game consecutivi vinti dall’1-3 al 6-3 del secondo da parte della nipponica, che poi ripete quasi identicamente l’operazione per imporsi e approdare in. Al penultimo atto affronterà la danese Caroline ...

