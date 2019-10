Snowboard | gli azzurri si preparano per il raduno sul Passo dello Stelvio | la lista degli

Snowboard - gli azzurri del cross e del park & pipe in allenamento sullo Stelvio. C’è Michela Moioli : Raduno sullo Stelvio per la Nazionale di Snowboard: per quanto concerne il cross dal 30 settembre al 4 ottobre saranno sul ghiacciaio Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Michele Godino, Tommaso Leoni, Filippo Ferrari, Matteo Menconi, Michela Moioli, Sofia Belingheri e Raffaella Brutto. Impegnata anche i giovani Devin Castello, Alessandro Canalia, Thomas Belingheri, Caterina Carpano ed Ester Gross. Stessa location anche per gli azzurri del park ...