Seattle | in vendita la villa di Kurt Cobain | frontman della storica band grunge Nirvana

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ladel leaderdei, un'abitazione di 2.500 metri quadrati situata nel quartiere residenziale di Denny Blaine a- sul lago Washington - e che per anni è stata meta del "pellegrinaggio" dei tantissimi fan provenienti da tutto il mondo, è stata valutata per la somma di 7,5 milioni di dollari (pari a 6,85 milioni di euro). LainLadel famoso - e sfortunato - musicista è messa ina 25 anni dalla sua scomparsa, su consensomoglie Courtney Love, con la qualel'aveva acquistata nel gennaio del '94 per 1,48 milioni di dollari. Courtney Love aveva deciso già in seguito alla morte del marito, di permettere la demolizioneserra in cuisi era tolto la vita, continuando poi a vivere lì fino al '97, anno in cui aveva scelto di cederla ad un fondo immobiliare per 2,89 milioni di dollari....Continua a ...

giuuk : La casa di Seattle dove ha vissuto Kurt Cobain ora è in vendita - angiuoniluigi : RT @TweetNewsIta: L’abitazione di Seattle, dove Kurt Cobain si è suicidato, è stata messa in vendita: il frontman dei Nirvana aveva vissuto… - TweetNewsIta : L’abitazione di Seattle, dove Kurt Cobain si è suicidato, è stata messa in vendita: il frontman dei Nirvana aveva v… -