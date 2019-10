Sardegna | assunzioni in sanità in cambio di voti Arresti eccellenti | incontri segreti in

Fonte : fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Scandalo all'ospedale San Martino di Oristano, dove secondo un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza sarebbero stati fatti vincere concorsi per diventare infermiere, ostetrica e oss uomini e donne che garantivano il loro voto a politici locali. Levenivano decise inche spesso si svolgevano nelle camere mortuarie o in sala operatoria.

