Mazzarri e Frustalupi saranno in panchina per Torino-Napoli

UFFICIALE – Torino - Mazzarri e Frustalupi saranno in panchina : accolto il ricorso : La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Torino La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Torino riguardo la squalifica per una giornata al tecnico Walter Mazzarri e al vice Nicolò Frustalupi. Pertanto i due tecnici saranno regolarmente in panchina nel match contro il Napoli, domenica alle ore 18. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbero interessare ...

Torino-Napoli - squalificati Mazzarri e Frustalupi. Chi sarà in panchina? : Il giudice sportivo azzera la panchina del Torino. Ieri ha squalificato sia il tecnico granata, Walter Mazzarri, che il suo vice, Nicolò Frustalupi. Il primo “per proteste al 38° del secondo tempo nonché per comportamento non regolamentare assunto al 48° del secondo tempo”. Frustalupi invece è stato punito “per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressione insultante ad un ...