Italia-Bosnia calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 | programma | orari e tv

Calcio femminile - qualificazioni Europei 2021 : le convocate dell’ Italia per Malta e Bosnia. Milena Bertolini chiama 23 azzurre : Prosegue il cammino dell’Italia del Calcio femminile nelle qualificazioni agli Europei del 2021 : le azzurre , dopo le prime due vittorie in trasferta, giocheranno venerdì 4 ottobre allo Stadio “Centenary”, alle ore 17.30, a Ta’Qali contro Malta e martedì 8 allo Stadio “Renzo Barbera” alle ore 17.30, a Palermo contro la Bosnia Erzegovina. Il CT della Nazionale, Milena Bertolini , ha chiama to per il doppio impegno 23 ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi 5 settembre. L’Italia vince a fatica - a valanga Bosnia - Danimarca e Svezia : Si apre la lunga settimana dedicata alle Nazionali per il mondo del Calcio. Nel Vecchio Continente in programma la quinta giornata per le Qualificazioni agli Europei del 2020. oggi la prima tornata di sfide. L’Italia ha vinto nell’anticipo per 3-1, soffrendo, in trasferta con l’Armenia. Nel girone degli azzurri passano anche Bosnia (Dzeko a segno nel 5-0 al Liechtenstein) e Finlandia, prossimo rivale della banda di Mancini, che ...