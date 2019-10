Instagram rende disponibile questa nuova funzione per tutti gli utenti

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il problema di ogni servizio social è intrinsecamente legato alla natura stessa del servizio: avere a che fare con persone sgradevoli. Uno dei metodi più semplici per evitare che ciò accada, è quello di bloccare queste persone oppure utilizzare account privati per operare una stringente selezione degli amici da aggiungere. Sui problemi di molestie verbali sono all’ordine del giorno, soprattutto per gli adolescenti che passano diverse ore al giorno sul social network. Per creare un’atmosfera più vivibile pere per evitare la proliferazione di insulti nei commenti,permette ormai di flaggare un commento come offensivo oppure di bloccare in toto la persona che ha scritto il commento. Però, bloccare una persona potrebbe causare più problemi che benefici, soprattutto se la si frequenta nella vita dii giorni. È per questo motivo cheha ...

_SelenaGITALY : @/courtneylopez via Instagram: con tutti i nostri programmi e viaggi, non ci vediamo l'un l'altro tutte le volte ch… - Computerelle : - maybelilred : RT @stripmacita: Dalle foto su Instagram non rende affatto -