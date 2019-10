Formula 1 | frecciata di Verstappen a Hamilton | fischiano le orecchie del pilota britannico

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L’olandese ha esaltato le qualità del campione del mondo, sottolineando però di non aver mai battagliato con un compagno di squadra alla sua altezza Cinque titoli mondiali già in tasca e il sesto in arrivo, ma non bastano a Lewisper evitare la frecciatina di Max. Ilolandese, sempre molto schietto nelle sue dichiarazioni, ha sì esaltato le qualità del campione del mondo della Mercedes, sottolineando al tempo stesso di non aver mai battagliato con un compagno di squadra alla sua altezza. Interrogato ai microfoni del ‘The Telegraph’, Mad Max ha ammesso: “nel corso degli anni Lewis non ha avuto i compagni di squadra più forti, se hai la macchina giusta puoi battere tutti. Lewis è unfantastico e uno dei migliori ad aver corso in1. Ma ha anche avuto la macchina migliore e quando hai una macchina dominante, l’unico con ...

