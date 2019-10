F1 | Mondiale 2021 | un team spagnolo potrebbe entrare nel Circus nell’anno della

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Una grande novitàriguardare ildi F1. Nella stagione dei grossi cambiamenti regolamentari, in nome di un controllo dei costi e di una maggior standardizzazione delle monoposto,esserci anche l’inserimento di una nuova scuderia, desiderosa di competere con chi è già parte delda qualche tempo. Si trattaCampos Racing, impegnata in F2 e in F3, che hanella massima categoria dell’automobilismo grazie al supportoFederazione spagnola e quello finanziarioMonaco Increase Management, come rivelato da La Gazzetta dello Sport. L’idea è di creare uncon licenza spagnola ma che farebbe sede in Inghilterra. Il progetto ha chiaramente dei risvolti promozionali per far sì che in Spagna si possa recuperare un minimo interesse, dopo che l’uscita di scena di Fernando Alonso ha abbassato sensibilmente ...

