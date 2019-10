Barack Obama (mai) così romantico - per i 27 anni di matrimonio con Michelle : Michelle e Obama, ballo senza fineMichelle e Obama, ballo senza fineMichelle e Obama, ballo senza fineMichelle e Obama, ballo senza fine«Come dicevano i Beatles: andrà sempre meglio. Grazie, tesoro, per questi meravigliosi 27 anni». È così che Barack Obama è stato (molto) romantico con sua moglie Michelle, condividendo questo messaggio d’amore per festeggiare l’anniversario. Il testo è accompagnato da una bellissima foto in cui ...

Luigi Bisignani - lo scoop : "Barack Obama vuole George Clooney alla Casa Bianca" : Barack Obama scalda i motori per evitare la rielezione del nemico Donald Trump. Il sempre bene informato Luigi Bisignani racconta su Il Tempo che c'è molto Made in Italy nella dinamica organizzativa dei democratici a Washington. Uno dei principali luoghi di ritrovo infatti, lo storico Cafe Milano, i

Usa - l’ex presidente Barack Obama incontra Greta Thunberg : “Io e te siamo una squadra”. Il saluto con il pugno : “Ad appena 16 anni, Greta Thunberg è già uno dei più grandi difensori del nostro pianeta. Riconoscendo che la sua generazione subirà l’impatto peggiore del cambiamento climatico, non teme di spingere per un’azione vera”. Lo ha twittato l’ex presidente Usa Barack Obama postando una foto e un video in cui stringe la mano alla giovane attivista svedese incontrata negli uffici della sua fondazione. “Lei incarna la ...

“Barack Obama e Michelle sono in crisi - stanno divorziando” : Con il loro carisma e i loro teneri gesti d’amore sono diventati una delle coppie più amate dalla gente, e il loro matrimonio è considerato come tra i più solidi e perfetti. Ma adesso corrono voci secondo cui l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obamba e la moglie Michelle sarebbero in crisi. Non solo, addirittura starebbero divorziando. È quanto sostiene il tabloid americano Globe secondo cui gli Obama avrebbero già firmato le ...

Barack Obama “re” di Twitter : l’ex presidente sta per superare Katy Perry e stacca Trump di 45 milioni di follower - ma cinguetta meno : Katy Perry, la regina di Twitter, sta per essere spodestata. A inseguirla, come riporta il quotidiano La Repubblica, non è una pop star, né tantomeno un calciatore, solitamente i beniamini dei social, bensì un ex presidente, Barack Obama. Con una media di appena 18 cinguettii al mese, il democratico raggiungerà presto la cantante californiana. La data è quasi certa: lo stacco dovrebbe avvenire entro il 10 agosto. Attualmente tra i due c’è ...

