Accordo tra Mediaset e Netflix per la realizzazione di sette film | a breve l' annuncio

L’Accordo Mediaset-Netflix sarà ufficiale l’8 ottobre : sul tavolo Stranger Things e sette film : Alzi la mano chi non aveva sentito puzza di bruciato vedendo i promo di Stranger Things 3 su Italia1. Già all'epoca abbiamo parlato di qualcosa pronto a bollire in pentola ma i rumors erano poi stati spazzati via dall'accordo che Mediaset ha stretto con Amazon Prime e che ha permesso a Made in Italy di sbarcare sulla piattaforma streaming, con poco successo in realtà. Adesso il Biscione ci riprova e questa volta punta in alto, al colosso ...

Lazio - Inzaghi : “Meglio nella ripresa. Altra squadra con Milinkovic e Luis Alberto? Non sono d’Accordo” : La Lazio batte il Rennes in rimonta, Milinkovic e Immobile i marcatori biancocelesti dopo il vantaggio di Morel. Al termine del match, ai microfoni di Tv8, le parole del tecnico Simone Inzaghi. “Nel primo tempo dovevamo fare meglio in costruzione, loro ci aspettavano ma noi non cercavamo le punte. Più bravi e pazienti nella ripresa. Dobbiamo avere le nostre caratteristiche e fare una buona costruzione, al di là di chi gioca. Lo ...

Per la Procura di Milano l'Accordo corruttivo tra russi e Savoini c'era : Dall’audio registrato al Metropol di Mosca si evincerebbe che “l’accordo corruttivo con i russi” sui fondi da destinare alla Lega fosse stato “raggiunto in termini essenziali”. Nell’audio registrato al Metropol di Mosca lo scorso 18 ottobre ci sono tutti gli elementi per sostenere l’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Ne è convinta la Procura di Milano che indaga sulla ...

Scuola : salvato decreto precari - Accordo tra Miur e sindacati - cattedra per i primi 24.000 : Era una delle cose su cui la Lega si era maggiormente spesa tanto è vero che l'ex Ministro dell'istruzione Bussetti lo aveva già promesso poco prima delle elezioni europee. È il decreto Salva precari della Scuola sul quale ieri è stata trovata una bozza di intesa tra Miur e sindacati. La promessa di Bussetti era rimasta sospesa, invischiata inevitabilmente nella crisi di governo estiva e in alcuni correttivi chiesti dal Movimento 5 Stelle. ...

Svolta al Teatro San Carlo - c'è l'Accordo sul big Lissner : via alla trattativa : Nuovo sovrintendente del San Carlo: c'è una star che incanta tutti, e anche una data da annotare in agenda in vista della «nuova stagione». Con l'apertura delle buste con i...

È stato trovato l’Accordo per un concorso straordinario che dovrebbe regolarizzare circa 24.000 insegnanti precari : Il ministero dell’Istruzione e i sindacati hanno trovato un accordo per un concorso straordinario che dovrebbe portare alla regolarizzazione di circa 24.000 insegnanti precari delle scuole medie. Si tratta di insegnanti con già almeno tre anni di esperienza di insegnamento

Netflix rinnova Stranger Things e sigla un Accordo di produzione con i fratelli Duffer : Stranger Things, Netflix rinnova la serie per una quarta stagione e si tiene i fratelli Duffer con i quali stipula un accordo di produzione in esclusiva. Nessuno ne dubitava, ma la conferma è sempre necessaria, Netflix ha rinnovato Stranger Things per una quarta stagione. L’annuncio è arrivato con un video abbastanza semplice con il solito logo di Stranger Things e la musica che si sposta poi nel Sottosopra, ma poi arriva una conferma che ...

Ansaldo Energia - Accordo vicino tra Cdp e Shanghai Electric per i nuovi vertici : La Cassa a un passo dal trovare la quadratura del cerchio con l’azionista cinese per il rinnovo della prima linea dell’azienda genovese produttrice di turbine a gas.

"Sorteggio per Csm? Sono d'Accordo con Bonafede". Orlando replica : "Non è l'unica affinità tra i due" : “Io sul CSM Sono più d’accordo con Bonafede che con Orlando”. Matteo Renzi, in un’intervista al Foglio che sarà in edicola domani, dice la sua sulla riforma della giustizia e fa sapere di essere favorevole al sorteggio dei consiglieri dell’organo di autogoverno della magistratura. Ipotesi, questa, nettamente scartata dal Partito democratico.“Con Andrea ricordo una bella discussione a Palazzo ...

Cybercrime - Accordo tra Polizia di Stato e Vodafone Italia : Cybercrime, accordo tra Polizia di Stato e Vodafone.E' Stato siglato il rinnovo dell'accordo per la prevenzione e contrasto dei crimini

Energie rinnovabili : Accordo tra Eni e Mainstream : Le fonti rinnovabili saranno le basi energetiche della società del futuro, non solo per l'accordo sul clima di Parigi. Eni e Mainstream Renewable Power ("Mainstream"), società per l'energia eolica e solare, si stanno impegnando su questo fronte.Le due aziende hanno sottoscritto un accordo di cooperazione per sviluppare progetti del genere su larga scala, rivolgendosi a mercati strategici e con alto potenziale di crescita. Anche se il focus ...

Accordo nel centrodestra sul referendum sulla legge elettorale : Accordo 'last minute' nel centrodestra sul referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis. All'indomani della direttiva per l'astensione di Forza Italia emanata da Silvio Berlusconi, che rischiava di affossarne il percorso, i partiti della coalizione hanno trovato una intesa grazie alla quale anche Forza Italia darà il suo via libera alla consultazione proposta dai leghisti. Ciò ha permesso al vicepresidente del ...

Ocean Viking - Accordo tra Cei e Viminale : 60 migranti saranno accolti dalla Chiesa : È stato firmato questo pomeriggio un nuovo protocollo d?intesa tra il Viminale e la Conferenza Episcopale Italiana, per dare accoglienza a quanti ? fra i 182 migranti sbarcati...

Sarà difficile sanzionare i Paesi contrari all'Accordo sui migranti di Malta : difficile, se non impossibile, che chi tra i Paesi Ue non accetterà o neppure darà segno di prendere in considerazione l'accordo di ieri a Malta sulla questione migranti si ritrovi poi gravato di sanzioni. Lo si è ipotizzato ieri, lo si è detto - anche con enfasi, sebbene misurata e contenuta - in conferenza stampa dopo il minivertice dei ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e della stessa ...