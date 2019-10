Via San Giuseppe a Scicli al buio e piena di buche

Svolta al Teatro San Carlo - c'è l'accordo sul big Lissner : Via alla trattativa : Nuovo sovrintendente del San Carlo: c'è una star che incanta tutti, e anche una data da annotare in agenda in vista della «nuova stagione». Con l'apertura delle buste con i...

Sanità : ticket in base al reddito - Via superticket e due miliardi in più per il Fondo nazionale : “Chi ha di più paga di più e chi ha di meno paga di meno”: sarà questo, secondo quanto annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, il nuovo criterio di progressività con cui i cittadini italiani contribuiranno alla spesa sanitaria. Per quanto riguarda i ticket, l’importo che dovranno versare gli utenti sarà calcolato in base al reddito, con un limite massimo di spesa annua superato il quale non si dovrà più pagare. E ...

Campidoglio - proseguono verifiche e sanificazione nella scuola Alberto Sordi di Via Taggia : Roma – proseguono gli interventi di verifica e sanificazione nella scuola Alberto Sordi in via Taggia, nel quartiere Trionfale, per risolvere il problema della presenza di guano dei piccioni. Dopo l’intervento di sanificazione nel vano scala, effettuato sabato scorso, e la chiusura parziale delle fessure che consentivano l’accesso ai volatili, erano stati anche eseguiti lavori nel soffitto della palestra esterna all’istituito. Ieri i ...

Taribo West - l’accusa è pesantissima : “La mafia fece di tutto per mandarmi Via dal Milan” : A cavallo fra gli anni ’90 e 2000, un difensore nigeriano è passato dalle parti di Milano, giocando per Inter e Milan: Taribo West. Ricordato più per le sue capigliature e per i suoi comportamenti eccentrici, l’ex calciatore ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni al sito ‘Score Nigeria’. “La mafia ha fatto di tutto per farmi andare via dal Milan. Sulla stampa hanno scritto che ero infortunato e i ...

82^ Coppa San Daniele del Friuli iridata : al Via ci sarà il campione del mondo Samuele Battistella! : Il numero uno nella start list della 82^ Coppa Città di San Daniele gli sarebbe spettato di diritto, ma con il successo al Campionato del mondo in linea disputato in Gran Bretagna, Samuele Battistella (Dimension Data) si è guadagnato un posto d’onore nella “Hall of Fame” della classica friulana di fine stagione. A 365 giorni di distanza dal suo successo sulle strade sanDanielesi, il vicentino di Rossano Veneto tornerà domani a ...

Verissimo - Alessandro Matri ferma Federica Nargi da SilVia Toffanin : "No - per ora basta così" : "Più in là vedremo…", dice Federica Nargi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, insieme al suo compagno Alessandro Matri. La ex velina vorrebbe avere il terzo figlio, magari un maschietto. Ma Matri non sarebbe d'accordo, almeno per il momento: "Va bene così", la interrompe il calciator

FAO : l’alimentazione sana è una priorità per i Piccoli Stati insulari in Via di sviluppo : La sicurezza alimentare e la nutrizione devono essere una priorità nei Piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS), che possono contare sul sostegno della FAO per “interventi più coordinati e coerenti“, ha affermato venerdì scorso il Direttore Generale Qu Dongyu. Cambiamento climatico, vulnerabilità, resilienza, riduzione del rischio disastri, isolamento, insufficienti risorse della terra e cambiamento delle abitudini alimentari ...

Cous Cous Fest : al Via il campionato del mondo a San Vito Lo Capo : Chef di otto paesi e rappresentanti delle tre religioni insieme sul palco per la tradizionale incocciata di Cous Cous simbolo di integrazione. E' il menu del Cous Cous Fest che va in scena a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, fino a domenica 29 settembre. In gara anche due rifugiati con il team dell'Unhcr. LA RICETTA Dosi & Ingredienti Dosi per 4 persone • Difficoltà media • Preparazione 30 min • Cottura 120 ...

Lecce : a San Donato il Via alla prima edizione del Children Jazz Festival : Un Festival Jazz molto atteso nella città di San Donato, il Festival denominato Children Jazz Festival, la musica è un gioco da bambini, cerca la collaborazione dei cittadini di San Donato di Lecce, tra musica Jazz, incontri formativi, beneficenza e tanto altro. Sarà inoltre un'occasione che farà interagire tra loro grandi maestri, grandi artisti, cittadini, campioni di calcio, scuole di musica, conservatori, associazioni, istituzioni e ...

NUOVO SAN SIRO - STADIO INTER-MILAN/ Diretta streaming video : Via alla presentazione : NUOVO San SIRO, STADIO Inter e Milan: Diretta video streaming, la presentazione comincia, sono due i progetti finalisti per il NUOVO STADIO.

Cous Cous Fest - a San Vito lo Capo Via al campionato mondiale : 8 nazioni in lizza : Inizia il campionato mondiale al Cous Cous Fest di San Vito lo Capo. Il Cous Cous, considerato da sempre il piatto della pace, sarà celebrato domani alle 17 sul palco di piazza Santuario, alla presenza del Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, dell’Imam della moschea di Catania, Kheit Abdelhafid e di Miriam Camerini, regista ed esperta di ebraismo. Oltre a chef di diversi paesi saranno quindi presenti i rappresentanti ...

Sandra Muller - la donna che aveva iniziato il movimento #MeToo in Francia - ha perso una causa per diffamazione avViata dall’uomo che aveva accusato di molestie : Sandra Muller, la donna che aveva iniziato la campagna #MeToo in Francia, ha perso una causa legale per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di comportamento inappropriato, il direttore televisivo francese Éric Brion. Due anni fa Muller aveva pubblicato su

“Nudo in tv”. La parabola discendente di PoVia : che fine ha fatto il vincitore di Sanremo 2006 : Giuseppe Povia, noto ai più semplicemente con il proprio cognome, è uno dei cantautori italiani più discussi del ventunesimo secolo. Reso celebre dal brano I bambini fanno “ooh…”, ha vinto Sanremo nel 2006 grazie alla canzone ”Vorrei avere il becco”. Tra un’accusa di omofobia e una di razzismo, negli ultimi anni è stato spesso al centro di discussioni mediatiche. Nel 2003 Povia vince il Premio Recanati con il brano Mia sorella, il cui tema era ...

Firenze. Intitolato a Margherita Hack il Viadotto della tramVia di San Donato : Sarà Intitolato a Margherita Hack il viadotto della tramvia di San Donato. È quanto prevede la delibera presentata dalla vicesindaca