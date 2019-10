Fonte : quattroruote

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Neldell'anno, laha registrato nuovisul fronte della produzione, degli ordini e, soprattutto, delle. La Casa californiana ha, in particolare, consegnato ai suoi clienti 97 mila veicoli, con una crescita del 16% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso e dell'1,85% rispetto al precedente massimo storico raggiunto nel secondo.Deluso il mercato. Il dato è tuttavia inferiore, seppur di poco, a quanto preventivato dagli analisti di Wall Street. Il consenso prevedevaper 99 mila unità, anche se negli ultimi giorni era stato rivisto al rialzo per tener conto di quanto affermato dall'amministratore delegato Elon Musk in una mail ai dipendenti in merito a delle"molto vicine" alla soglia delle 100 mila unità. Prima della mail, gli analisti si aspettavano un dato attorno alle 97 mila. Il nuovo ...

dinoadduci : Tesla - Record di consegne nel terzo trimestre - quattroruote : #Tesla, consegne record nel terzo trimestre: i numeri sono inferiori alle attese degli analisti, ma @elonmusk feste… - fivendra : Tesla, trimestre record: 97 mila auto consegnate -