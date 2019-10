Sui taxi genovesi compare la scritta “Vialli for president”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Suiun adesivo che inneggia a Vialli “for president”. La foto viene immortalata da Enrico Mantovani, che la posta su Twitter e in breve fa il giro dei social.!!! pic.twitter.com/Nvm2PpCArY — enrico mantovani (@EnricoMantovani) October 2, 2019 Una curiosità, scrive il Corriere dello Sport, in una giornata che porta un passo avanti nella trattativa per la cessione della Sampdoria al gruppo guidato dall’ex attaccante della Juventus. Il commercialista di fiducia di Ferrero chiede ufficialmente a Calcio Invest di aspettare ancora qualche giorno per presentare nero su bianco l’offerta. La richiesta è stata accettata. L'articolo Suila“Vialli for president” ilNapolista.

