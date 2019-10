Spazio | una notte da ricordare all’ESRIN | lo stabilimento ESA in Italia

Spazio - Tito Stagno : “Certamente torneremo sulla luna - saranno i cinesi i primi a sbarcare di nuovo” : “Certamente torneremo sulla luna: io credo che per primi ci arriveranno i cinesi, perché sono molto avanti, stanno mandando anche sulla faccia nascosta della luna alcune sonde, e credo che abbia proprio l’idea di creare una colonia“. Lo ha detto Tito Stagno, il giornalista Rai che raccontò in diretta per l’Italia lo sbarco del 20 luglio 1969, intervenendo al Wired Next Fest di Firenze. “Per quanto riguarda Marte ...

Ecco cosa si vede dalla ISS “quando la tua migliore amica realizza il sogno di una vita : andare nello Spazio” : “Questo è ciò che si vede dalla Stazione quando la tua migliore amica realizza il sogno di una vita: andare nello spazio“: il tweet è di Christina H. Koch, astronauta Nasa a bordo della Iss, autrice della straordinaria immagina scattata il 25 settembre dalla Cupola della Stazione spaziale. Il soggetto ritratto – riporta Global Science – è la capsula Soyuz MS-15, immortalata dopo il decollo, mentre è in viaggio verso la ...

Spazio : anche l’Australia sulla Luna con Artemis : l’Australia parteciperà alla missione Artemis: lo ha annunciato il premier Scott Morrison, durante una conferenza stampa tenutasi sabato scorso presso la sede della Nasa a Washington. I rappresentanti di Stati Uniti e Australia – riporta Global Science – hanno firmato una dichiarazione di intenti che prevede l’individuazione di aree di interesse reciproco come la robotica e la gestione da remoto delle risorse, un sistema già ...

Spazio : studiosi cinesi misurano la polvere lunare : Luna e polvere lunare: si può misurare? Un gruppo di ricercatori cinesi ha deciso di provarci conducendo con successo una misurazione della polvere lunare nel luogo di atterraggio della sonda Chang’e-3. Un articolo sui risultati della ricerca è stato pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Planets, tra le principali riviste del settore a livello internazionale. i risultati della ricerca sono “strategicamente importanti per le ...

Spazio : un cubesat in avanscoperta per l’avamposto cislunare : E’ un contratto da 13,7 milioni di dollari quello assegnato dalla Nasa alla società Advanced Space of Boulder, in Colorado, per sviluppare e gestire un cubesat nell’ambito del programma lunare Artemis. Il cubesat – riporta Global Science – si chiamerà Pathfinder e sarà collocato sulla stessa orbita lunare del Gateway insieme all’esperimento tecnologico Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operation and ...

Una cometa appena osservata potrebbe essere il secondo oggetto spaziale mai scoperto proveniente dallo Spazio interstellare : Una cometa scoperta alla fine di agosto sta interessando numerosi astronomi, perché potrebbe essere il secondo corpo celeste mai osservato proveniente dall’esterno del nostro sistema solare, dopo ‘Oumuamua rilevato nel 2017. La presenza della cometa nel nostro sistema solare è

Spazio - Saturno : ecco da dove sono nati i laghi della sua Luna : Da dove sono nati i laghi della Luna di Saturno? Con i suoi monti e i laghi fatti di idrocarburi che ricordano un paesaggio terrestre, la più grande Luna di Saturno continua a stupire: a scavare i crateri che accolgono i laghi di Titano sono state esplosioni avvenute nel sottosuolo e non impatti di meteoriti, come si pensava. Pubblicata sulla rivista Nature Geoscience, la scoperta si deve al gruppo coordinato da Giuseppe Mitri, del dipartimento ...

Segnali misteriosi dallo Spazio profondo : Fast Radio Burst emessi da una fonte a 3 miliardi di anni luce dalla Terra : Dei Fast Radio Burst (FRB), lampi Radio veloci, sono stati rilevati da alcuni astronomi cinesi: si tratta di Segnali misteriosi che si ritiene provengano da una fonte a circa 3 miliardi di anni luce dalla Terra. I Fast Radio Burst sono dei fenomeni astrofisici di alta energia, enigmatici Segnali Radio prodotti da catastrofi cosmiche e con una durata di pochi millisecondi (sono eventi molto difficili da osservare). I ricercatori dei National ...

Spazio - il rover cinese Yutu-2 ha percorso oltre 284 metri su lato nascosto della Luna : Il rover Lunare cinese Yutu-2 ha percorso 284,66 metri sulla faccia nascosta della Luna per condurre esplorazioni scientifiche su un territorio inesplorato. Secondo il Centro di Esplorazione Lunare e per il Programma per lo Spazio dell’Amministrazione Spaziale Nazionale cinese, sia le attività del modulo di alLunaggio che quelle del rover della sonda Chang’e-4 sono state sospese a partire da ieri (ora di Pechino), in vista della ...

Spazio - missione ExoMars 2020 a rischio? Problemi con i paracadute e una serie di intoppi potrebbero rimandarla al 2022 : Si teme che la missione russo-europea ExoMars 2020 possa diventare ExoMars 2022. Sono sorti dei Problemi, infatti, per quanto riguarda i paracadute e una serie di intoppi incontrati con il sistema di discesa. Il team ExoMars continua a lavorare ai paracadute dopo il fallimento dei test ad alta altitudine. La missione comprende un rover, chiamato Rosalind Franklin, che dovrà cercare segni di vita su Marte e una piattaforma scientifica in ...

Cancro - l’assenza di gravità uccide i tumori : dallo Spazio speranze per una cura : Due scienziati australiani hanno osservato che le cellule tumorali di quattro forme aggressive di Cancro vengono uccise dalla microgravità. In un esperimento l'80-90 percento delle cellule malate è stato eliminato dopo un'esposizione di 24 ore. Il prossimo anno invieranno campioni sulla Stazione Spaziale Internazionale per confermare i risultati. Si tratterà del primo esperimento australiano sulla ISS.Continua a leggere

